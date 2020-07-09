- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد ينعى أحمد بن سلطان القاسمي والان مع التفاصيل
الخميس 9 يوليه 2020
نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي وافته المنية اليوم الخميس .
وقال في حسابه على تويتر" رحم الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي.. خالص التعازي وصادق المواساة إلى أخي الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وأبناء الفقيد وأسرته .. نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويتقبله مع الأبرار ويلهم أهله وذويه وجميع أسرة آل القواسم الكرام جميل الصبر والسلوان".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد ينعى أحمد بن سلطان القاسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.