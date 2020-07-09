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محمد بن زايد ينعى أحمد بن سلطان القاسمي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 9 يوليه 2020

نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي وافته المنية اليوم الخميس .

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وقال في حسابه على تويتر" رحم الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي.. خالص التعازي وصادق المواساة إلى أخي الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وأبناء الفقيد وأسرته .. نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويتقبله مع الأبرار ويلهم أهله وذويه وجميع أسرة آل القواسم الكرام جميل الصبر والسلوان".

 

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