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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وصابة عدد من عناصر المليشيا بقصف للتحالف في الجوف والان مع التفاصيل
الخميس 9 يوليه 2020
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 09/تموز/2020، تجمعات حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت بأكثر من غارة تجمعات للمليشيا في مديرية خب والشعف بالمحافظة.
وأكدت المصادر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا في القصف
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