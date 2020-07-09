شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 1518 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات والان مع التفاصيل

الخميس 9 يوليه 2020 أعلنت وزارة الصحة العمانية ،اليوم الخميس، تسجيل 1518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ،ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 51725 حالة ، وتسجيل ثلاث وفيات جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة الى 236 حالة.

واشارت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء العمانية، الى ان إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 33 ألفا و21 شخصا.

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