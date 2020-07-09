شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تشكل لجنة خبراء مستقلين لتقييم التعامل مع كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 9 يوليه 2020 شكلت منظمة الصحة العالمية الخميس لجنة مستقلة من الخبراء سيتم تحديد مهامها بالتشاور مع الدول الأعضاء، في وقت تواجه فيه الهيئة انتقادات شديدة حول تعاملها مع تفشي وباء كوفيد-19.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس متحدثا إلى دبلوماسيي الدول الأعضاء "يشرفني أن أعلن أن رئيسة الوزراء السابقة (النيوزيلندية) هيلين كلارك والرئيسة السابقة (الليبيرية) إيلن جونسون سيرليف وافقتا على تولي رئاسة لجنة التقييم التي نطلق عليها اسم اللجنة المستقلة للاستعداد للأوبئة العالمية والتعامل معها".

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