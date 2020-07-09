ايران.. الكشف عن تحرك برلماني لاستجواب روحاني وعزله

وفي مقابلة صحفية صرح نيك بين، بأن الرئيس روحاني أثبت عدم كفاءته في حل المشكلات الإقتصادية، ولا سيما ارتفاع سعر الدولار والعقارات والسلع الأساسية لأرقام قياسية.
وأضاف أنه وفي حال عزل روحاني، سيتم تعيين رئيس مؤقت إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية الصيف المقبل.
وكان 200 نائب قدموا إلى رئاسة البرلمان، يوم الأحد الماضي، مشروع قانون لمساءلة الرئيس حسن روحاني وليس استجوابه، فيما لم يعلن مكتب روحاني تسلمه الطلب.
وتعاني إيران من وضع اقتصادي صعب، جراء العقوبات الأمريكية، وجائحة فيروس كورونا، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار حتى مستويات تاريخية، وهو ما أثر على أسعار بقية السلع.
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