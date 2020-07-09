هزة أرضية تضرب خليج السويس

سجلت محطات رصد الزلازل في مصر اليوم الخميس هزة أرضية بقوة 3.8 درجة بمقياس ريختر جنوبي مدينة الزعفرانة المطلة على خليج السويس شرق البلاد.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الزلزال وقع على مسافة خمسة كيلومترات جنوبي الزعفرانة في منطقة إحداثياتها 29.0817°N و32.6202°E. وأشار مدير المعهد، جاد القاضي، إلى عدم ورود أي تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو حوادث جراء الهزة.

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