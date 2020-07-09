بالوثائق.. تواقيع نيابية لرفض قرار تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال

اعلن النائب علاء الربيعي، الخميس، عن جمع تواقيع نيابية لرفض قرار تجديد تراخيص الشركات الهاتف النقال بأكثر من 100 توقيع.
وقال الربيعي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "عملنا على إيقاف قرار تجديد تراخيص الهاتف النقال وذلك بسبب سوء الخدمة من قبل شركات الهاتف والمشاكل المتعلقة بالديون المترتبة بذمتها وارتفاع سعر الكلفة بالنسبة للاتصالات والانترنت".
وأضاف أنه "تمت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب لغرض إيقاف قرار تجديد التراخيص للهاتف النقال".
وأضاف أنه "تمت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب لغرض إيقاف قرار تجديد التراخيص للهاتف النقال".
وناقش مجلس الوزراء، اول امس الثلاثاء، تجديد الرخصة لشركات الاتصال لخمس سنوات بشروط منها دفع الديون.
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