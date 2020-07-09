كوريا الجنوبية تعلن العثور على رئيس بلدية العاصمة ميتا

الخليج 365 - وكالاتالخميس 2020/7/9 08:26 م بتوقيت أبوظبي
ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن الشرطة عثرت على رئيس بلدية العاصمة سيؤول ميتا، الجمعة، بعدما أبلغت ابنته عن اختفائه.
وأضافت الوكالة، أن شرطة العاصمة عثرت على جثمان بارك وون-سون في شمال سيؤول قرب الموقع الذي رصدت فيه إشارة هاتفه لآخر مرة خلال البحث.
وكانت الشرطة الكورية الجنوبية أعلنت في وقت سابق تلقيها بلاغا يفيد بفقدان عمدة سيؤول، وأنها بدأت عملية للبحث عنه.
واتصلت ابنته بالشرطة في وقت سابق الخميس، وقالت إن والدها بات في عداد المفقودين.
وذكر مكتب بارك أنه لم يذهب للعمل اليوم، إذ أكد كيم جي هيونغ، المسؤول بحكومة سيؤول، وأن بارك لم يحضر للعمل لأسباب لم يحددها، وألغى جميع جداول مواعيده، بما في ذلك لقاء مع مسؤول رئاسي في مكتبه.
وانتخب بارك، منذ فترة طويلة، عمدة لسيؤول عام 2011، وحصل على ولايته الثالثة والأخيرة في يونيو من العام الماضي.
وكان بارك عضوًا في الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه الرئيس مون جاي-إن، ويعتبره كثيرون مرشحا رئاسيا محتملا لليبراليين في انتخابات عام 2022.
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