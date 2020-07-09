سجلات ترامب المالية.. حلال للمدعي العام حرام على الكونجرس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرقلت المحكمة العليا الأمريكية، الخميس، تلقي الكونجرس سجلات مالية خاصة بالرئيس دونالد ترامب، بينما سمحت للمدعي العام بنيويورك بالاطلاع عليها.



ويعني قرار المحكمة العليا الأمريكي إعادة قضية الاطلاع على السجلات المالية والإقرارات الضريبية لترامب إلى المحكمة الأدنى درجة.

بدوره، زعم ترامب في أول رد فعل له على حكمين أصدرتهما المحكمة العليا بشأن سجلاته المالية، مؤكدا أنه يواجه "ملاحقة سياسية".

الرئيس الأمريكي أشار إلى أنه سيستمر في مكافحة ذلك في نيويورك، حيث يحق لأحد رجال الإدعاء الآن استدعاء شركاته المعنية بالمحاسبة.



وكتب عبر موقع تويتر: "لا بد لي من مواصلة الكفاح في نيويورك الفاسدة سياسيا. ليس هذا من العدل بحق هذه الرئاسة أو الإدارة!"

وعقبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي على القرار بتأكيدها أن النواب سيواصلون الكفاح من أجل الاطلاع على السجلات المالية لترامب عبر المحاكم.

وقالت بيلوسي إن "القراءة الدقيقة لأحكام المحكمة العليا المتعلقة بالسجلات المالية للرئيس ليست نبأ سارا للرئيس ترامب".

Advertisements

وأوضحت بيلوسي، الشخصية الديمقراطية الكبيرة في الكونجرس، أن "المسؤولية الدستورية للكونجرس للكشف عن الحقيقة مستمرة، خصوصا فيما يتعلق بصلة الرئيس بروسيا التي يخفيها".

وفي وقت سابق، كان ترامب كتب تغريدتين قصيرتين عبر موقع تويتر، كلها بحروف كبيرة. جاء في الأولى: "سوء سلوك من جانب الادعاء العام!"، بينما كانت الأخرى: "تحرش رئاسي!".

ويرفض ترامب تسليم السلطتين التشريعية والقضائية وثائق تتعلق بثروته وتصاريحه الضريبية، وقد امتنع، خلافا لكل أسلافه منذ سبعينيات القرن الماضي، عن نشر تصاريحه الضريبية، علما بأن هذا العرف ليس قانوناً وبالتالي هو ليس مجبراً بفعل ذلك.



وكان ترامب قد تحجج بأن تصاريحه الضريبية تخضع للتدقيق وبأنه سينشرها ما أن ينجز التدقيق، لكنه لم يفعل.

وقد طلبت لجان في مجلس النواب الذي يسيطر عليه خصوم ترامب الديمقراطيون تسليمها تصاريحه الضريبية وكذلك فعل مدع عام في نيويورك، لكن الرئيس رفض هذه الطلبات، فاندلع نزاع قضائي بين الطرفين وصل إلى المحكمة العليا.

وتزداد أهمية قرار المحكمة كونه يأتي قبل أشهر قليلة من انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، ما يعني أن ما سعى ترامب لإخفائه منذ ما قبل انتخابه قد يكشف النقاب عنه في عز حملة إعادة انتخابه إذا ما أتى قرار المحكمة مخالفاً لآماله.