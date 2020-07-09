بومبيو: نسعى لإجراء حوار مع كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إن واشنطن تواصل العمل لإجراء حوار مع كوريا الشمالية، وتأمل في استمرار تلك المحادثات، لكنه أحجم عن تحديد موعد أو تقديم تفاصيل.



وأضاف بومبيو في تصريحات صحفية "نواصل العمل لإقامة حوار وأجرينا محادثات بناءة بشأن كيفية تحقيق تلك النتيجة الجيدة، وهي تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية بأكملها".

وجاءت تصريحات بومبيو بعدما أجرى نائبه ستيفن بيجون محادثات استمرت ثلاثة أيام في سول.

ووصفت كوريا الشمالية، ما تتحدث عنه جارتها الجنوبية بشأن قمة مرتقبة بين كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "شائعة في غير وقتها".

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وقالت بيونج يانج، على لسان كوون جونج جون مدير عام الشؤون الأمريكية بالخارجية الكورية الشمالية، إنها "لا تعتزم إجراء محادثات مع الولايات المتحدة وحثت كوريا الجنوبية على "وقف التدخل في شؤون الآخرين".

وأصدر كوون جونج جون، بيانا نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، انتقد فيه كوريا الجنوبية "للتحدث لصالحها" عن حول قمة أخرى بين كيم وترامب.

والسبت الماضي، أعلنت دبلوماسية بارزة من كوريا الشمالية أن بيونج يانج "لا ترى ضرورة" لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة.

والمحادثات حول الترسانة النووية لبيونج يانج متوقفة منذ فشل قمة هانوي مطلع 2019، على خلفية التنازلات التي يمكن لكوريا الشمالية أن تقدمها مقابل تخفيف العقوبات.

والشهر الماضي وجهت بيونج يانج انتقادات لاذعة لجارتها الجنوبية على خلفية منشورات معادية لها، أرسلها منشقون عبر الحدود المدججة بالسلاح، غالبا بربطها بمناطيد أو بوضعها في زجاجات عائمة.