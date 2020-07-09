القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الخميس 2020/7/9 08:11 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/7/9 08:11 م بتوقيت أبوظبي

وزيرا الخارجية الجزائري والإيطالي يتفقان على ضرورة احترام حظر توريد السلاح إلى ليبيا والمساهمة في تمكين الفرقاء الليبيين من الانخراط في مسار التسوية السياسية



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر وإيطاليا تتفقان على ضرورة احترام حظر توريد السلاح إلى ليبيا وإتاحة المجال للمسار السياسي المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.