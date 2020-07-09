قالت موسكو اليوم الخميس إنها ستعيد فتح المدارس والجامعات الأسبوع المقبل في أحدث تخفيف للقيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد بعد تراجع عدد الإصابات اليومية في العاصمة الروسية إلى 568 حالة.
وفي الشهر الماضي رفعت موسكو، التي سجلت إجمالا 227 ألف حالة إصابة تقريبا، إجراءات العزل العام التي فرضتها منذ مارس آذار، وأعادت فتح شركات على مراحل ورفعت قيودا أخرى.
وقال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو اليوم الخميس إن التفشي يتراجع في المدينة وإن الوقت قد حان لتخفيف المزيد من القيود.
وقال إن المدارس والجامعات والمعسكرات الصيفية والمراكز الثقافية يمكن أن تعود للعمل الأسبوع المقبل.
وأضاف أنه اعتبارا من التاريخ نفسه لن يفرض على سكان المدينة، البالغ عددهم نحو 13 مليون نسمة، وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة.
لكن، سيظل وضع الكمامات إلزاميا داخل المتاجر والمنشآت الطبية وفي شبكة المواصلات العامة.
ويمكن لسكان موسكو كذلك العودة إلى المطاعم ودور السينما والحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية اعتبارا من الشهر المقبل طالما تلتزم هذه الأماكن بشغل ما لا يزيد عن 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية.
وقال سوبيانين إن رفع إجراءات العزل العام في العاصمة تم بنجاح إذ انخفضت حالات الإصابة اليومية بالمدينة.
وكتب على موقعه الإلكتروني "بالطبع كل مرحلة من رفع القيود تنطوي على عناصر غير متوقعة وخطرة.. لكن اتضح أن الوضع ظل تحت السيطرة وأن الخطر كان له ما يبرره".
وأعلنت روسيا اليوم الخميس تسجيل 6509 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 707301 وهي رابع أكبر حصيلة في العالم.
وقال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا إن 176 شخصا توفوا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10843.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تعيد فتح المدارس بعد تراجع حالات الإصابة اليومية بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.