موسكو تعيد فتح المدارس بعد تراجع حالات الإصابة اليومية بكورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قالت موسكو اليوم الخميس إنها ستعيد فتح المدارس والجامعات الأسبوع المقبل في أحدث تخفيف للقيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد بعد تراجع عدد الإصابات اليومية في العاصمة الروسية إلى 568 حالة.

وفي الشهر الماضي رفعت موسكو، التي سجلت إجمالا 227 ألف حالة إصابة تقريبا، إجراءات العزل العام التي فرضتها منذ مارس آذار، وأعادت فتح شركات على مراحل ورفعت قيودا أخرى.

وقال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو اليوم الخميس إن التفشي يتراجع في المدينة وإن الوقت قد حان لتخفيف المزيد من القيود.

وقال إن المدارس والجامعات والمعسكرات الصيفية والمراكز الثقافية يمكن أن تعود للعمل الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه اعتبارا من التاريخ نفسه لن يفرض على سكان المدينة، البالغ عددهم نحو 13 مليون نسمة، وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة.

لكن، سيظل وضع الكمامات إلزاميا داخل المتاجر والمنشآت الطبية وفي شبكة المواصلات العامة.

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ويمكن لسكان موسكو كذلك العودة إلى المطاعم ودور السينما والحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية اعتبارا من الشهر المقبل طالما تلتزم هذه الأماكن بشغل ما لا يزيد عن 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية.

وقال سوبيانين إن رفع إجراءات العزل العام في العاصمة تم بنجاح إذ انخفضت حالات الإصابة اليومية بالمدينة.

وكتب على موقعه الإلكتروني "بالطبع كل مرحلة من رفع القيود تنطوي على عناصر غير متوقعة وخطرة.. لكن اتضح أن الوضع ظل تحت السيطرة وأن الخطر كان له ما يبرره".

وأعلنت روسيا اليوم الخميس تسجيل 6509 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 707301 وهي رابع أكبر حصيلة في العالم.

وقال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا إن 176 شخصا توفوا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10843.