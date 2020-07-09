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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر تسجل 10 وفيات و469 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
سجلت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الخميس، 460 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع 9 إصابات عن اليوم السابق.
وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، أن مجموع الإصابات بكورونا بلغ 17 ألفا و348 حالة، مشيرا إلى تسجيل 10 وفيات جديدة ، ليصبح مجموع الوفيات 978 حالة.
وأشار إلى تسجيل 380 حالة شفاء جديدة، ليبلغ عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 12 ألفا و709.
ومن جهة أخرى، ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، جلسة عمل لدراسة تطور الوضع الصحي في البلاد " في ضوء تزايد الإصابات بجائحة كوفيد-19".
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