تقرير حقوقي يوثق 339 حالة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي خلال يونيو الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد تقرير حقوقي مقتل وإصابة 108 مدنيين بنيران مليشيا الحوثي الانقلابية، في مناطق سيطرتها خلال شهر يونيو الماضي.



جاء ذلك في تقرير لـ "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات" وثقت فيه 339 حالة انتهاك مختلفة ارتكبتها مليشيا الحوثي في مختلف المحافظات خلال شهر يونيو الماضي.

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وذكرت الشبكة، في تقريرها الشهري، أن فريقها رصد 42 حالة قتل، بينهم 12 امرأة و16 طفلاً.

ووثق التقرير 66 حالة إصابة بجروح منهم 17 امرأة، و9 أطفال، مشيرًا إلى أن أداة الجرح تنوعت ما بين طلق ناري إلى قنص بمنطقة الرأس والقصف العشوائي بمختلف أنواع المقذوفات، إلى الاعتداء الجسدي وغيرها من مسببات الإصابة.

وشمل التقرير انتهاكات أخرى تمثلت في التجنيد الإجباري والإتاوات المالية وأضرار جسيمة لحقت بالمؤسسات والأملاك الخاصة والعامة نتيجة القصف العنيف في الحديدة والبيضاء وتعز والضالع