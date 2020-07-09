واشنطن تدعو الصين وروسيا لمباحثات ثلاثية بشأن الحد من التسلح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

دعت الولايات المتحدة، روسيا والصين للانضمام إلى محادثات الحد من انتشار الأسلحة النووية، مشيدة بإعلان بكين التزامها بالانخراط في مفاوضات حول الحد من التسلح.



وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانا، الخميس، جاء فيه:" يجب أن تجري الصين وروسيا، مباحثات قريبًا للاتفاق على الخطوات المقبلة بشأن المباحثات الثلاثية مع الولايات المتحدة حول الحد من التسلح".

وأضاف البيان: أن الولايات المتحدة ترحب بإعلان الصين التزامها بالانخراط في مفاوضات حول الحد من التسلح".

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وفي أبريل/نيسان الماضي، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نظيره الروسي سيرجي لافروف، بأن أي محادثات مستقبلية للحد من التسلح يجب أن تشمل روسيا والصين.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن بومبيو شدد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي على أن أي محادثات مستقبلية للحد من التسلح يجب أن تستند إلى رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتفاقية ثلاثية للحد من الأسلحة تشمل كلا من روسيا والصين".

وكان الرئيسان السابقان الأمريكي باراك أوباما، ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف وقعا اتفاقية ستارت الجديدة عام 2010 في براغ للحد من التسلح.

وتعد "ستارت الجديدة" إلى جانب اتفاقية التخلص من الأسلحة النووية متوسطة المدى (INF)، حجر زاوية للحد من أسلحة القوى الكبرى.