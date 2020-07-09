الجيش المصري يعلن إطلاق المناورة "حسم 2020"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت القوات المسلحة المصرية، الخميس، تنفيذ المرحلة الرئيسية في المناورة البرية والبحرية "حسم 2020"، في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وفق ما أفاد مراسلنا في القاهرة.

Advertisements ويشارك في هذه المناورة الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة المصرية، "البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي". ويحضر المناروات وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر، الفريق أول محمد زكي

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