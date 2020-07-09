شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. ديوان الشارقة ينعى القاسمي نائب حاكم الإمارة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نعى ديوان حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.



وبحسب الديوان فقد وافت المنية الفيد اليوم في المملكة المتحدة، وسيتم تقبل التعازي هاتفيا عبر أرقام سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في الشارقة لمدة ثلاثة أيام

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