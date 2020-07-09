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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جامعة الدول العربية تؤيد قرار مجلس الأمن حول جائحة "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن تأييدها لما تضمنه القرار التونسي- الفرنسي الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع حول جائحة كورونا (كوفيد 19) خلال جلسته التي عقدت في الأول من شهر يوليو الجاري.
وحثت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان صحفي اليوم، جميع الأطراف في النزاعات المسلحة على الوقف التام والفوري للأعمال العدائية والدخول فوراً في هدنة إنسانية تستمر 90 يوماً متتالية على الأقل، لإيصال المساعدات الإنسانية في ظروف آمنة ودون عوائق وبشكل مستمر، لتقوم الجهات المحايدة العاملة في المجال الإنساني بتقديم الخدمات المناسبة وفقاً للمبادئ الإنسانية، وتنفيذ عملية الإجلاء الطبي وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين حسب الاقتضاء.
وأشادت الجامعة بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمن في هذا التوقيت الصعب الذي يمر به العالم الآن.
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