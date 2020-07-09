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موسكو تلغي إجبارية ارتداء الكمامات بداية من 13 يوليو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020

موسكو تلغي إجبارية ارتداء الكمامات بداية من 13 يوليو

متابعات_ الخليج 365

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أنه سيتم إلغاء إجبارية ارتداء الكمامات في شوارع موسكو بداية من الاثنين القادم.

 

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ونقل موقع "روسيا اليوم" عنه القول إن شرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي واحترام المسافة بين الأشخاص سيبقى قائما في الأماكن العامة.

 

وسجلت موسكو خلال الأسابيع الأخيرة تراجعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس ، وأعلنت السلطات الصحية في آخر حصيلة يومية، اليوم الخميس، تسجيل 568 إصابة فقط.

 

وبلغ إجمالي الإصابات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 707301 إصابة، و10843 حالة وفاة.

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