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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موسكو تلغي إجبارية ارتداء الكمامات بداية من 13 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أنه سيتم إلغاء إجبارية ارتداء الكمامات في شوارع موسكو بداية من الاثنين القادم.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عنه القول إن شرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي واحترام المسافة بين الأشخاص سيبقى قائما في الأماكن العامة.
وسجلت موسكو خلال الأسابيع الأخيرة تراجعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وأعلنت السلطات الصحية في آخر حصيلة يومية، اليوم الخميس، تسجيل 568 إصابة فقط.
وبلغ إجمالي الإصابات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 707301 إصابة، و10843 حالة وفاة.
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