كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 05:56 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العراقية تسجل 2170 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الخميس، عن تسجيل 2170 إصابة و103 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة العراقية أنه "تم فحص 11809 نماذج في كل المختبرات المختصة عبر البلاد لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 649036 نموذجا".

وذكرت أنه تم تسجيل 1623 حالة شفاء خلال المدة نفسها، مشيرة إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 69612 حالة، فيما بلغت حصيلة حالات الشفاء 39502 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2882 حالة.