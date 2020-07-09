كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 05:56 مساءً - انت الان تقراء خبر ليبيا.. الجيش يستعد لدحر ميليشيات تركيا في معركة سرت (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع الجيش الليبي هجوماً تركياً على مدينتي سرت والجفرة، لكنه يؤكد على أن قواته ستقوم بكل ما يلزم لردع أي اعتداء تركي.

رصد الجيش الليبي ما يدل على أن تركيا ذاهبة إلى "المعركة الفاصلة"، مؤكداً على أنه لا توجد أي مؤشرات من قبل الميليشيات المسلحة على قبول وقف إطلاق النار والذهاب إلى هدنة ومفاوضات سياسية ليبية، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".

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وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري: إن القوات المسلحة ما زالت ملتزمة بخفض التصعيد، وأن عملياتها الحالية هي عمليات دفاعية لمنع مناورات العدو ومنع تقدمه لمواقعها".

واشترط الجيش الليبي وقف إرسال المرتزقة إلى طرابلس وإخراج الغزاة الأتراك وميليشياتهم؛ لبدء تنفيذ سريان وقف إطلاق النار الشامل، كما دعا مجلس الأمن لتحميل تركيا مسؤوليتها عن تخريب طرابلس.