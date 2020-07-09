كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 05:56 مساءً - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية" تكشف عن إجراء جديد بشأن فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إنها تعمل على تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة تعاملها مع جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وكذلك مدى استجابة الحكومات لها.
وصرح المدير العام لمنظمة الصحة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة البالغ عددها 194: بأن "رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك، ورئيسة ليبيريا السابقة إلين جونسون سيرليف، وافقتا على قيادة اللجنة واختيار أعضائها".
وأضاف تيدروس: "هذا وقت مراجعة النفس"، لافتاً إلى أن "أعضاء المنظمة كانوا قد دعوا في شهر مايو الماضي بالإجماع إلى تقييم الاستجابة العالمية للجائحة".
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,205 مليون إصابة، بينهم أكثر من 553 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,099 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.