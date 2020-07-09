كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 05:56 مساءً - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية" تكشف عن إجراء جديد بشأن فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إنها تعمل على تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة تعاملها مع جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وكذلك مدى استجابة الحكومات لها.

وصرح المدير العام لمنظمة الصحة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة البالغ عددها 194: بأن "رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك، ورئيسة ليبيريا السابقة إلين جونسون سيرليف، وافقتا على قيادة اللجنة واختيار أعضائها".

وأضاف تيدروس: "هذا وقت مراجعة النفس"، لافتاً إلى أن "أعضاء المنظمة كانوا قد دعوا في شهر مايو الماضي بالإجماع إلى تقييم الاستجابة العالمية للجائحة".