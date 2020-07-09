كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 05:56 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تدعم أكثر من 71 دولة حول العالم خلال أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 1046 طناً من المساعدات الطبية إلى أكثر من 71 دولة حول العالم، استفاد منها أكثر من مليون عامل في المجال الطبي؛ حيث أرسلت الإمارات أمس الأربعاء، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى أوروجواي، لدعم جهود 7 آلاف من العاملين في القطاع الصحي لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين سفير غير مقيم في أوروجواي سعيد راشد عبيد سيف الزعابي: إن "دولة الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية متميزة مع أوروجواي، وتميزت بطابع الصداقة والتوافق في المواقف السياسية والتعاون في مختلف المجالات"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأضاف الزعابي: "إرسال المساعدات الطبية اليوم يؤكد حرص قيادة دولة الإمارات على تطوير وترسيخ العلاقات الودية وتوثيقها على الأصعدة كافة بين البلدين خاصة في مجال تعزيز الجهود الصحية والوقائية ودعم العاملين في المجال الطبي".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,205 مليون إصابة، بينهم أكثر من 553 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,099 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.