كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 05:56 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: الإمارات أثبتت أنها دولة الإنسانية لجميع دول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يظهر المعدن الأصيل للدول في الأزمات وأوقات الشدة، من حيث كيفية المعالجة ونوعيتها، هذا ما تجلى في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعاملت مع فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19" بشفافية عالية جداً وبمسؤولية إنسانية أبهرت العالم؛ حيث أصبحت مدرسة متفردة ومنهجاً متقدماً على ما سواه في مجال المسؤولية الإنسانية.

وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية: إنه "حيث تحضر القيم الإنسانية الجامعة والروح البشرية المسؤولة، تجد دولة الإمارات في مقدمة الحضور؛ حيث قامت على مدى الأسابيع الماضية بتقديم يد العون للعديد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف أنحاء العالم، لمساعدتها على مكافحة وباء كورونا".

ولا يخفى على أحد بأن الشعوب المتحضرة تحترم من يقدس الإنسانية، وتقدر مبادرات السلام واحتواء الأزمات، هي تتميز بهذا الحس السامي من الإيثار والتكافل الاجتماعي، الذي يعطيها مناعة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، فالإمارات تستحق الشكر والثناء لما تقدمه من جهود مباركة جبارة قلَّ نظيرها في العالم وفي وقت حرج كهذا.

فقد أثبتت أنها دولة الإنسانية والخير لجميع دول العالم، الذي يمر بأحلك الظروف أمام تحديات وقف انتشار وباء كورونا، وأكدت على أن عطاءها لا ينضب حتى في أشد الأزمات التي تواجهها البشرية، ومن المؤكد أن مجتمع العدل والإنسانية هو الذي يصنع الازدهار في علاقات الإنسان مع الطبيعة.