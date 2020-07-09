كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 05:56 مساءً - انت الان تقراء خبر الداخلية العراقية: نعمل على إلقاء القبض على قتلة هشام الهاشمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، أن قوات الشرطة تعمل على إلقاء القبض على قتلة هشام الهاشمي.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، إن وزارة الداخلية شخّصت وجود ظاهرة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي

Advertisements

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، أن أجهزة التحقيق تحتفظ بمعلوماتها وتتكتم على إجراءاتها للحفاظ على سير التحقيقات في قضية اغتيال هشام الهاشمي.

ونددت الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي، باغتيال الهاشمي، وقالت الممثلة الأممية الخاصة في العراق هينيس بلاسخارت في بيان:" صُدمنا باغتيال الدكتور هشام الهاشمي".

وأضافت الأمم المتحدة:" نُدين بشدة هذا الفعل الخسيس والجبان. تعازينا القلبية لعائلته وأحبائه". داعية الحكومة إلى "تحديد الجناة بسرعة وتقديمهم للعدالة".