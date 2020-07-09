شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: نأمل في إقامة حوار مع كوريا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس إن واشنطن تواصل العمل من أجل إجراء حوار مع كوريا الشمالية وتأمل في استمرار تلك المحادثات. وأضاف بومبيو للصحفيين "نواصل العمل لإقامة حوار وأجرينا محادثات بناءة بشأن كيفية تحقيق تلك النتيجة الجيدة .. وهي تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة (الكورية) بأكملها".

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