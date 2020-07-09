شكرا لقرائتكم خبر عن العراق .. 2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2170 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, ممارفع عدد الإصابات الكلي في عموم العراق إلى 69612 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 103 حالات وفاة جديدة, مما رفع عدد حالات الوفاة الإجمالي إلى 2882 حالة, فيما سُجلت 1623 حالة شفاء جديدة, مما يرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 39502 حالة, فيما بلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات حتى اليوم 27228 , منهم 415 يرقدون في العناية المركزة.

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