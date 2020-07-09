شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين : زوارق الحوثي المفخخة تهديد خطير لأمن المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أدانت وزارة الخارجية البحرينية واستنكرت بشدة تجهيز ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران زورقين مفخخين مسيّرين عن بُعد لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية وشيكة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. وأشادت الخارجية بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من استهداف هذين الزورقين وتدميرهما، مشدّدة على أن هذه الأعمال العدائية المتكررة تعكس إصرارًا واضحًا من الحوثيين على تهديد سلامة حركة الملاحة البحرية، واستهدافًا خطيرًا لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه هذه الميليشيات الإرهابية وكل من يقف وراءها، واتخاذ إجراءات حازمة ضد هذه الانتهاكات المتكررة التي تعرقل حركة الملاحة البحرية، وتخالف كل القوانين والأعراف الدولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين : زوارق الحوثي المفخخة تهديد خطير لأمن المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.