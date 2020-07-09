انت الان تتابع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد يتخطى 12 مليونا في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسجلة رسميا في العالم 12 مليون إصابة، أكثر من نصفها في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، وفق تعداد وضعته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الخميس الساعة 11:00 ت غ.

وتم إحصاء 549,701 وفاة من أصل ما لا يقل عن 12,066,880 إصابة في 196 بلدا ومنطقة منذ ظهور الوباء في أواخر كانون الأول/ديسمبر، وشفي ما لا يقل عن 6,431,400 شخصا.

غير أن هذه الحصيلة لا تعكس سوى جزء من الأعداد الفعلية إذ لا تجري بعض الدول فحوصا لكشف الإصابات إلا للحالات الخطيرة فيما تستخدم دول أخرى الاختبارات بصورة خاصة لمتابعة مخالطي المصابين. ولا تملك العديد من الدول الفقيرة سوى قدرات محدودة في رصد الإصابات.

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وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة مع بلوغها 3,055,144 إصابة من ضمنها 132,309 وفاة، في حين أحصت البرازيل 1,713,160 إصابة من ضمنها 67964 وفاة.

وتضاعف عدد الإصابات المعلنة في العالم منذ 31 أيار/مايو وسجل ما يزيد عن 1,3 مليون إصابة جديدة في الأيام السبعة الأخيرة.