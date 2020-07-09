انت الان تتابع منظمة الصحة تحذر: "لن نتغلب على الجائحة إن كنا منقسمين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الخميس من "انقسامات" الأسرة الدولية التي تساهم في استمرار تفشي وباء كوفيد-19، بعد يومين على إعلان الولايات المتحدة رسميا انسحابها من المنظمة.
وقال غيبريسوس متحدثا إلى دبلوماسيي الدول الأعضاء "لن نتمكن من التغلب على الجائحة إن كنا منقسمين".
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