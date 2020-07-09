حصيلة قياسية جديدة لوفيات كورونا في إيران

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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أعلنت إيران الخميس تسجيل عدد قياسي جديد من الوفيات في يوم واحد جراء فيروس كورونا المستجد بلغ 221 وفاة، في ظل طفرة للوباء في البلد منذ عدة أسابيع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري خلال مؤتمر صحافي متلفز "خسرنا للأسف 221 من مواطنينا بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وارتفع بذلك عدد الوفيات إلى 12305".

وتبذل الجمهورية الإسلامية جهودا حثيثة لمكافحة الوباء منذ الإعلان عن أولى الإصابات في شباط/فبراير.

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وقالت لاري إن "عدد الحالات (الجديدة) التي رصدت (منذ الأربعاء) يبلغ 2079" ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 250,458 إصابة.

وفي مواجهة طفرة الوباء، جعلت السلطات وضع الاقنعة الواقية إلزاميا في الاماكن العامة المغلقة وتدرس حاليا فرض مزيد من القيود في المحافظات الأكثر تضررا بالوباء.

وقالت لاري متوجهة إلى الإيرانيين إن اجتثاث فيروس كورونا المستجد "يتطلب مساعدتكم والإصغاء لنصائحنا الصحية" وحضت على وضع الأقنعة الواقية والتقيد بإرشادات التباعد الاجتماعي.