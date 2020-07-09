الرئيس الجزائري يُعين قائدا عسكريا جديدا لمنطقة حدودية مع ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر- (د ب أ):

عيّن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الخميس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اللواء عمر تلمساني، قائدا للناحية العسكرية الرابعة خلفا للواء الراحل حسان علايمية.

جاء ذلك بناء على اقتراح من الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، حسبما أفادت رئاسة الجمهورية الجزائرية.

وقالت الرئاسة في بيان صحفي، الخميس، إن الرئيس تبون، وقع مرسوما يتضمن إنهاء مهام اللواء تلمساني، بصفته رئيسا لأركان القوات البرية للجيش الجزائري.

وتعتبر الناحية العسكرية الرابعة من المناطق الاستراتيجية في الجزائر اقتصاديا وأمنيا، حيث يمتد نطاق اختصاصها إلى الحدود مع ليبيا، فضلا عن أنه يوجد بها الحقول الغنية من النفط والغاز.