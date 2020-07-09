محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر المركزي

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة تفقدية داخل مستشفى كفر شكر المركزي، بعد توصيل التيار الكهربائي لها يوم الأحد الماضي، وناقش الاستعدادات النهائية لتشغيل المستشفى، بحضور اللواء هشام رفعت رئيس مجلس ومدينة كفر شكر.

وشدد المحافظ على سرعة دفع الأعمال لتسليم المستشفى في أقرب وقت ممكن، لتكون جاهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا، موضحًا أنه جاري أعمال الفرش الطبي، وتجهيز عدد 230 سريرًا و 14 سرير عناية مركزة.

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وشدد المحافظ على مقاول الأعمال والشركة المنفذة بضرورة العمل على مدار 24 ساعة، وتكثيف العمالة، وتسليم المستشفى في الموعد المحدد.

وتوجه المحافظ خلال جولته اليوم، لتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحة المنشأة الكبرى، بطاقة 45 ألف م3/يوم، بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه، وذلك بحضور المهندس خالد عبدالعزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال محافظ القليوبية، إنه من المتوقع أن يجرى الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة ودخولها الخدمة منتصف العام المقبل 2021.