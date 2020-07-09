بالصور.. محافظ أسيوط يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة للقطاع الصحي والمستشفيات ومخازن الأدوية بالمحافظة، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط، على الإسراع في منظومة التقنين لأراضي أملاك الدولة خاصة مع بدء تنفيذ الموجة السادسة عشر لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء بجميع القرى والمراكز بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديريات الخدمات، فضلًا عن تفعيل منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء طبقًا للقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية واستكمال باقي أوراق التصالح.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، واللواء الدكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، واللواء هاني عويس مساعد مدير أمن أسيوط، واللواء أحمد حجازي مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديري إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.