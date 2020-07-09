تسجيل 833 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 833 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 52840 حالة، فيما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 382 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ833 السابقة تضمنت 536 حالة لمواطنين كويتيين و297 حالة لغير الكويتيين.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع (254 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية) و(200 حالة بمنطقة الجهراء الصحية) و(173 حالة بمنطقة الفروانية الصحية)

و(136 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(70 حالة بمنطقة العاصمة الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس ذكر أنها جاءت بواقع (40 حالة بمنطقة جابر العلي) و(36 حالة بمنطقة سعد الله) و(35 حالة بمنطقة صباح السالم) و(34 حالة بمنطقة العيون) و(32 حالة بمنطقة العارضية) و(30 حالة بمنطقة المنقف).

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وعن آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 150 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9772 حالة.

وبين السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها

خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 5011 مسحة مشيرا إلى أن مجموع الفحوصات بلغ 422885 فحصا.

ومن جانبه أكد مدير مستشفى الكويت الميداني د. محمد الحميدان، أن المستشفى استقبل 1100 حالة بين حالات متوسطة الشدة وشديدة الخطورة حيث تم ادخال 180 حالة منهم الى العناية المركزة، كما لفت الى إجراء 8000 عينة مخبرية بمختبرات المستشفى و200 اشعة سينية.

وقال في كلمة له خلال المؤتمر، ان المستشفى سعته 254 سريرا منها 40 سرير عناية مركزة و195 سريرا بأجنحة الباطنية، لافتا إلى ان المستشفى يضم اقسام اشعة مقطعية وسينية وسوانزي ومختبر متكامل وفرق طبية وادارية وخدمة فندقية.

واشار الى ان وزارة الصحة شددت على زيادة السعة السريرية بالمستشفيات الميدانية حيث تم زيادة المستشفى الميداني بأرض المعارض إلى 1200 سرير وزيادة الأسرة حيث تم تحويل قاعة 8 وتجهيزها بالمعدات والكادر الطبي المتكامل ورفع قوة العناية المركزة من 40 سريرا الى 200 سرير، مبينًا أن 620 سريرًا دخلت الخدمة خلال فترة ثلاثة أشهر.