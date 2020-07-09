المؤبد لبديع و5 من قيادات الإخوان

قضت محكمة النقض المصرية برفض الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 5 ديسمبر 2018، بالسجن المؤبدعلى كل من: محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد محمد البيومي، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفي عبدالعظيم فهمي، وصدر الحكم من الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة "إرهاب" برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، كما قضت ببراءة 6 من قيادات الإخوان وهم: سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام الشحات، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل محمد مهدي عاكف.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.