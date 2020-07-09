الذهب يتخطى مستوى 1800 دولار للأوقية لأول مرة منذ عام 2011

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية، حيث بلغ سعر المعدن النفيس 1812.20 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:36 بتوقيت غرينيتش، بعد أن ارتفع أمس الأربعاء لأعلى مستوياته منذ سبتمبر 2011 .

في حين، صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1823.20 دولار.

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وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى شركة “أواندا” للسمسرة، إن “المتعاملين في حالة من الإرهاق نوعا ما، بعد أن تخطى المعدن مستوى 1800 دولار، لكن لا يبدو أن أحدا متلهف على التخلي عن هذه التداولات بعد”.

وأضاف: “الذهب يبدو متجها للارتفاع بشدة سواء في الأمد القصير أو الطويل، لديه ما يكفي من المحفزات لكي يذهب إلى مستوى قياسي قبل نهاية العام”.

وتجاوز عدد الإصابات في العالم بفيروس كورونا 12 مليون حالة اليوم الأربعاء، مع ما يزيد عن نصف مليون حالة وفاة.

وفي إبقاء على المخاوف من التداعيات الاقتصادية للجائحة، أشار مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء إلى أن التعافي في أكبر اقتصاد في العالم ربما يتعثر.