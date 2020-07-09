وزير داخلية ألمانيا يعرب عن سعادته بحظر ميليشيا حزب الله

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وقال زيهوفر خلال مؤتمر للإعلان عن التقرير السنوي للمخابرات الداخلية حول التهديدات الأمنية في البلاد لعام 2019: أنا سعيد لأننا حظرنا حزب الله لأنه لا يمكن القبول أن تكون هناك أحزاب فاعلة في بلدنا تهدد بلدانا أخرى.

إلى ذلك، شدد على أن التهديد من الإسلام المتطرف في ألمانيا ما زال مرتفعا، قائلاً: “ما زلنا نتعامل مع قرابة ال 650 متطرفا.

كما نبه إلى ازدياد جرائم اليمين المتطرف، مشددا على أنه يشكل الخطر الأكبر الذي يواجه البلاد، كاشفا عن وجود 13 ألف يميني متطرف مستعدون لاستخدام العنف.

حظر حزب الله وتنفيذ مداهمات

يذكر أنه في أواخر أبريل الماضي، أعلنت وزارة الداخلية حظر حزب الله في البلاد، ونفذت الشرطة مداهمات في حينه من أجل اعتقال أشخاص يشتبه بكونهم أعضاء في الميليشيات اللبنانية.

Advertisements

ويرجح مسؤولون أمنيون أن ما يصل إلى 1050 شخصا في ألمانيا أعضاء في حزب الله.

وكانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسية للجماعة وبين وحداتها العسكرية التي تقاتل إلى جانب جيش النظام السوري.

وفي ديسمبر الماضي صوت البرلمان الألماني بأغلبية كبيرة على تمرير قانون حظر حزب الله، بعد أن دعا حزبان حاكمان في البلاد إلى حظر الميليشيات اللبنانية، قائلين إنه ينبغي إدراجها على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وقال ماتياس ميدلبرغ، المتحدث باسم حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المحافظ في البرلمان في حينه إنه سيتم تقديم قرار مشترك مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. كما شدد على “أن أنشطة حزب الله يتم تمويلها من خلال أنشطة إجرامية في جميع أنحاء العالم”، داعياً الحكومة إلى حظر جميع الأنشطة الخاصة بحزب الله في البلاد.