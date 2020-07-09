كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر الكويت تسجل 833 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في الكويت، 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 52.840 حالة، في حين تم تسجيل 3 وفيات ليصل إجمالي المتوفين إلى 382.

وقد أكد مدير مستشفى الكويت الميداني د. محمد الحميدان، أن المستشفى استقبل 1100 حالة بين حالات متوسطة الشدة وشديدة الخطورة، حيث تم إدخال 180 حالة منهم إلى العناية المركزة، كما لفت إلى إجراء 8000 عينة مخبرية بمختبرات المستشفى و200 أشعة سينية، وفقًا لوكالة وام.

وقال الدكتور محمد الحميدان، في كلمة له خلال المؤتمر: إن المستشفى سعته 254 سريراً منها 40 سرير عناية مركزة و195 سريراً بأجنحة الباطنية، لافتاً إلى أن المستشفى يضم أقسام أشعة مقطعية وسينية وسوانزي ومختبراً متكاملاً وفرقاً طبية وإدارية وخدمة فندقية.

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وأضاف أن وزارة الصحة شددت على زيادة السعة السريرية بالمستشفيات الميدانية، حيث تمت زيادة المستشفى الميداني بأرض المعارض إلى 1200 سرير، وزيادة الأسرّة، حيث تم تحويل قاعة 8 وتجهيزها بالمعدات والكادر الطبي المتكامل ورفع قوة العناية المركزة من 40 سريراً إلى 200 سرير، مبيناً أن 620 سريراً دخلوا الخدمة خلال فترة ثلاثة أشهر.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.