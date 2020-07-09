كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر سلطنة عُمان تعلن تسجيل 1518 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم الخميس، عن تسجيل 1518 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب وزارة الصحة العمانية، بلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 51.725 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 236 حالة وفاة.

وكشفت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 33.021 حالة.

وكانت السلطات الهندية، أعلنت اليوم تسجيل 487 حالة وفاة بالإضافة إلى 24879 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وفي بيان لوزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، قالت فيه: إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 21129 حالة وفاة و767296 إصابة بالفيروس، مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 476378 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين.

كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.