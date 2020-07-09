كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر إحباط مخططات إرهابية تستهدف القطاع السياحي ومقرات سيادية بتونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، إحباط مخططات إرهابية تستهدف القطاع السياحي ومقرات سيادية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قال إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية، إن بلاده تقف مع الشرعية الدولية، ومع حل ليبي ليبي دون تدخل خارجي، مشددا على أن هذا الموقف هو الموقف الرسمي لتونس.

وأضاف الفخفاخ، أن الموقف التونسي الرسمي من ليبيا واضح وثابت، مؤكدا أن استقرار وتنمية بلاده من استقرار ليبيا.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الحكومة التونسية: "أن التدخل الأمني الأخير في ولاية تطاوين لم يكن لمواجهة الاحتجاجات، ولن يكون هناك أي تدخّل أمني ضدّ الاحتجاجات".

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وتابع الفخفاخ: "في نفس الوقت ستكون هناك تدخلات أمنيّة لحماية الدولة ومؤسساتها السيادية وقطارات الدولة.. تلك هي الدولة وإلا فستكون الفوضى".

وبخصوص صندوق 1818، أفاد الفخفاخ، بأن قيمة المداخيل بلغت 245 مليون دينار، وصُرف منها جزء لدعم القطاع الصحي، مشددا على أن جميع مداخيل الصندوق لن تذهب إلا لقطاع الصحة".

يأتي ذلك خلال ردّة اليوم، على استفسارات النواب بالبرلمان في جلسة الحوار "حول فترة المائة يوم الأولى من العمل الحكومي وبرنامج مرحلة ما بعد جائحة وباء كورونا".