كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا ليس تحت السيطرة في معظم أنحاء العالم والوضع يزداد سوءا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أقرت لأول مرة بظهور "دليل"، باحتمال انتشار كورونا عبر جسيمات صغيرة جدا في الهواء، بعد يومين من حث علماء لها على تحديث إرشاداتها حول كيفية انتشار كوفيد-19.

وقالت الخبيرة بالمنظمة بينيديتا إليغرانتسي في مؤتمر صحفي في جنيف، إن "المنظمة تعتقد أنها كانت منفتحة على الأدلة على طرق انتقال الفيروس المستجد".

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مقالا السبت الماضي، ذكرت فيه، أن "239 عالما في أكثر من 30 دولة طرحوا الأدلة في رسالة مفتوحة إلى المنظمة، قالوا فيها إنه (تبين أن الجسيمات التي تخرج مع الزفير يمكن أن تصيب الأشخاص الذين يستنشقونها)".

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وتواجه منظمة الصحة العالمية انتقادات بشأن استجابتها وتعاملها مع فيروس كورونا، وكذلك دعوات بالإصلاح وتهديد أمريكي بقطع التمويل والانسحاب بالكامل.

بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل في العالم، أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.