كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر فلسطين تعلن تسجيل 262 إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، في بيان لها، عن تسجيل 71 إصابة في مدينة القدس، و8 إصابات في محافظة رام الله والبيرة، و151 في محافظة الخليل، وإصابة واحدة في محافظة طولكرم، و20 إصابة في محافظة بيت لحم، و3 إصابات في محافظة نابلس، و8 في محافظة أريحا والأغوار.

وقالت الصحة الفلسطينية، إن عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة بلغ 15 حالة، بينها 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 5105 مصابين، وتماثل للشفاء 699 مريضا، وتوفي 25 شخصا منذ بدء تفشي الوباء.

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها اليوم الإربعاء، تسجيل 475 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد المصابين 4876 إصابة.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن إجمالي الوفايات 23 حالة وفاة ، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 668 حالة .

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,026 مليون إصابة، بينهم أكثر من 548 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,953 مليون حالة شفاء.