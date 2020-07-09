كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر التحالف العربي يدمر زورقين مفخخين تابعين للحوثيين في البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قوات التحالف العربي، اليوم الخميس، استهداف وتدمير زورقين مفخخين يتبعان للمليشيا الحوثية شكلا تهديدا للملاحة الدولية في البحر الأحمر، وفقًا لقاة سكاي نيوز عربية.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أكد أن العملية العسكرية النوعية التي نفذت أمس (الأربعاء) من قبل قيادة القوات المشتركة للتحالف، جاءت رداً على تهديد المليشيات الحوثية مساء الاثنين الماضي، بإطلاق 4 صواريخ بالستية منها صاروخ باليستي إيراني، و8 طائرات دون طيار على المملكة، باستهداف متعمد وممنهج للمدنيين، وتمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراضها والتصدي لها وتدميرها.

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وأوضح العقيد المالكي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مدينة الرياض، أن القيادة المشتركة للتحالف في المملكة العربية السعودية ستقطع وتبتر الأيادي التي تستهدف المدنيين على أرضها من مواطنين ومقيمين.

وقال المالكي: لن يتم التهاون مع القيادات الإرهابية من المليشيات الحوثية، وتتم متابعتها ومحاسبتها كما تم التعامل مع الهالك الصماد عندما هدد المملكة، وقام بإطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه مكة المكرمة، مشدداً على أن المدنيين والمنشآت المدنية خط أحمر، وعلى المليشيات الحوثية أن تعي جيداً وتفهم أن الإملاءات التي تردها من الجنرالات الإيرانية في الحرس الثوري الإيراني الموجودة في العاصمة المحتلة صنعاء لن يكون لها أي جدوى بالنسبة لهم.

وأضاف: بعد إطلاق مبادرة التحالف التي أعلنت عنها قيادة القوات المشتركة للتحالف لفترة أسبوعين بدأت في 9 أبريل 2020، وكانت استجابة للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، وأيضاً دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بحل الأزمة اليمنية وحل الصراعات في أنحاء العالم، كان هناك استجابة من قبل الحكومة اليمنية الشرعية أعلن عنها في حينها، وأيد التحالف هذه الاستجابة وبدأنا تنفيذ مبادرة لمدة أسبوعين بوقف لإطلاق النار، وجددت لمدة شهر حيث بلغت مدة 45 يوماً توقفت فيها العمليات الجوية، وكان هناك ضبط للنفس من قبل الجيش الوطني اليمني، مؤكداً أن المليشيات الحوثية لاتزال تستمر في الخروقات من خلال إطلاق الصواريخ البالستية، حيث تم إطلاق صاروخين باليستييمن فور إعلان التحالف عن المبادرة، وأطلقت على الأعيان المدنية والمدنيين في مأرب.