كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر اختفاء عمدة سيول بارك ون سون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شرطة كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنها تبحث عن عمدة العاصمة، سيول، بارك وون سون، بعد أن أبلغت ابنته عن اختفائه.

وقالت وكالة شرطة العاصمة سيول، إن الضباط كانوا يبحثون عنه حول منطقة سونج بوك دونج في شمال سيول حيث تم الكشف عن إشارة هاتفه آخر مرة، كما أوردت وكالة "رويترز".

أبلغت ابنته أنه مفقود الساعة 5:17 مساءً. (0817 بتوقيت جرينتش) وقالت، إن هاتفه مغلق.

وينظر إلى "بارك"، الذي كان عمدة سيول منذ عام 2011، على أنه أمل رئاسي محتمل بالنسبة لليبراليين في الانتخابات الرئاسية لعام 2022.

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وقد أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس اكتشاف 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 293 ألفا و13 حالة، حسب وكالة "د ب أ".

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن العدد انخفض بشكل طفيف، مقارنة بعدد الاصابات المعلن يوم أمس الأربعاء، 63 حالة)، إلا أن هناك احتمال أن تعود الحصيلة للزيادة مرة أخرى بسبب انتشار الفيروس في المجتمعات الإقليمية.

وتجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة القادمة من الخارج 10 حالات للأسبوع الثاني على التوالي، منذ 26 من يونيو الماضي، وسط زيادة مستمرة في الإصابات في جميع أنحاء العالم.

من ناحية أخرى، تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 287 شخصا.