كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر المعارضة الروسية: السلطات تحتجز ناشطين يخططون للاحتجاج ضد "بوتين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت السلطات الروسية، اليوم الخميس، اثنين من الناشطين الروس شاركوا في حملة ضد ما يقولون إنه خطط الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، غير القانونية للبقاء في السلطة، وفتشت منازل أربعة آخرين، حسبما كشفت جماعة مناهضة للكرملين.

وقالت روسيا المفتوحة، وهي حركة أسسها الناقد الكرملين ميخائيل خودوركوفسكي، إن مكاتبها في وسط موسكو يجري تفتيشها وإن اثنين من موظفيها، بما في ذلك المدير التنفيذي أندريه بيفوفاروف، قد تم اعتقالهم، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأوضحت روسيا المفتوحة، أنه تم تفتيش منازل تاتيانا عثمانوفا وأولجا جوريليك من روسيا المفتوحة يوم الثلاثاء.

ونشر "بيفوفاروف" في وقت سابق اليوم الخميس، رابطًا على "تويتر" يشجع الناس على حضور احتجاج الأسبوع المقبل.

وقالت يوليا جاليامينا، عضو مجلس مدينة موسكو، إن الشرطة وصلت إلى شقتها في وقت مبكر اليوم الخميس، وهددت بكسر الباب إذا لم تسمح بالدخول.

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وأضافت لـ"رويترز": "هذا بسبب الحملة ضد الاصلاحات (الدستورية)." "هذا بسبب الاحتجاج المخطط له."

أعطى تصويت ساحق هذا الشهر بوتين الحق في الترشح لفترتين رئاسيتين أخريين، وهي نتيجة وصفها الكرملين بأنها انتصار.

ويقول نشطاء المعارضة، إن التصويت كان غير شرعي، وشابته انتهاكات، وأن الوقت قد حان لكي يتنحى "بوتين"، الذي حكم روسيا لأكثر من عقدين كرئيس أو رئيس للوزراء.

لجنة التحقيق في موسكو، التي تنظر في الجرائم الخطيرة، وقوة شرطة المدينة لم يردوا على الفور على طلبات التعليق.

التجمعات الجماهيرية ممنوعة حاليًا في العاصمة بسبب قيود فيروس كورونا المستجد واحتجاجات أكثر من شخص واحد تتطلب موافقة مسبقة من السلطات في الأوقات العادية.

كان النشطاء قد خططوا لاحتجاج في وسط موسكو في 15 يوليو تم الإعلان عنه على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "لا لبوتين الأبدي"،