كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الفرنسي يدعم وزير الداخلية الجديد "دارمانان" المتهم بالاغتصاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انحاز رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، جان كاستكس، إلى جانب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في دعم وزير الداخلية القادم جيرالد دارمانان.

وقال "كاستكس" لمحطة تلفزيون "بي.في.إم"، اليوم الخميس: "له، مثل أي شخص آخر، الحق في افتراض البراءة"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

واتهم "دارمانان"، الذي تم تعيينه وزيرًا للداخلية يوم الاثنين كجزء من تعديل وزاري، باغتصاب صوفي باترسون سباتز في عام 2009، عندما كان مستشارًا محليًا في شمال فرنسا.

تدعي المرأة أن "دارمانان" ضغط عليها لممارسة الجنس بعد أن طلبت منه المساعدة القانونية في إلغاء حكم بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب الابتزاز والتهديدات ضد صديقها السابق. أصر السياسي البالغ من العمر 37 عامًا على أنه كان لقاءً توافقيًا وقاضي المرأة بتهمة التشهير.

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بدأ تحقيق أولي في عام 2017، عندما تقدمت باترسون-سباتز بالمطالبات، ولكن تم إسقاطه بعد أشهر بعد أن قال المدعون العامون، إنهم لا يستطيعون إثبات "غياب الموافقة". وقضت محكمة الاستئناف في باريس الشهر الماضي، بعد معركة قانونية ذهابًا وإيابًا، بإعادة فتح التحقيق.

وقد أثار التعيين احتجاجات من النشطاء ضد العنف الجنسي ومنتقدي الحكومة، على الرغم من حقيقة أن "دارمانان" لم يواجه أي اتهامات حتى الآن.

وقالت بولين بارون من مجموعة NousToutes النسوية: "إنها صفعة على الوجه. نحن نحتفل مرة أخرى بأشخاص متهمين بالاغتصاب أو يقولون أشياء تنفي صوت الضحايا. إنها تخنق الضحايا وتغذي العنف الجنسي وثقافة الاغتصاب".