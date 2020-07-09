كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين: بومبيو يختلق "أخبار مزيفة" لتشويه سمعة بكين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت وزارة الخارجية الصينية وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بـ "اختلاق كل أنواع الأخبار المزيفة" لتشويه سمعة الصين والإضرار بالعلاقات الدولية للبلاد، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان اليوم الخميس إن بومبيو ظل لبعض الوقت يختلق كل أنواع الأخبار المزيفة لمهاجمة وتشويه الصين ومحاولة تسميم العلاقات بين الصين والدول الأخرى.

وتأتي تعليقات تشاو بعد أن قال بومبيو يوم الأربعاء إن "بكين ادعت لشهور أنها أبلغت عن تفشي الفيروس لمنظمة الصحة العالمية. الآن نعلم أن هذا ليس صحيحًا أيضًا ".

تحدث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية في واشنطن في 8 يوليو. وقال أيضا إن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم "لديه مشكلة مصداقية هائلة، لقد فشلوا في إخبار العالم بالحقيقة عن هذا الفيروس، والآن مات مئات الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم."

وقال تشاو إن الصين أبلغت منظمة الصحة العالمية بآخر المعلومات حول تفشي الفيروس في أقرب فرصة ممكنة. كما حث بومبيو على "تصحيح أخطائه" و"التوقف عن نشر الفيروسات السياسية قبل أن يصبح محل لسخرية المجتمع الدولي".

