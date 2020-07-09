كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر مسؤول صيني: العلاقات بين بكين وواشنطن تواجه أكبر التحديات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانج يي، اليوم الخميس، خلال منتدى إعلامي صيني-أمريكي، أن العلاقات بين بكين وواشنطن في أدنى مستوياتها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال "وانج"، وفقًا لما نقلته وزارة الخارجية، في بيان صحفي: "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وهي واحدة من أكثر العلاقات الثنائية التبعية في العالم، تواجه أكبر تحد منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف الوزير، أن بعض السياسيين من الولايات المتحدة يحاولون "تصوير الصين على أنها خصم، وحتى عدو"، في سعيهم للحد من تنمية الصين والتعاون بين بكين وواشنطن.

وأردف "وانج": "أولًا، لا يجب أن تسعى الصين والولايات المتحدة إلى إعادة تشكيل بعضهما البعض. وبدلا من ذلك، يجب أن يعملوا معا لإيجاد سبل للتعايش السلمي بين الأنظمة والحضارات المختلفة".

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وأوضح الوزير أيضًا، أن سياسة بكين تجاه واشنطن لا تزال كما هي، حيث تهدف البلاد إلى تحسين العلاقات مع "حسن النية والإخلاص".

تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة وسط خلافات حول التجارة ووضع هونج كونج واستجابة فيروس كورونا المستجد، من بين أمور أخرى.

اتهم بعض السياسيين الأمريكيين، بما في ذلك الرئيس دونالد ترامب، الصين، مرارًا وتكرارًا، بالممارسات التجارية غير العادلة وانتهاكات حقوق الإنسان والتعدى على الوضع الخاص لهونج كونج. ونفت الصين الاتهامات وأشارت إلى انتهاكات مختلفة للقانون الدولي من جانب الولايات المتحدة.

كما اتهمت واشنطن بكين بحجب المعلومات خلال المراحل الأولى لتفشي فيروس كورونا المستجد وادعت أن لديها أدلة على أن الفيروس نشأ في مختبر صيني. ونفت بكين جميع الاتهامات.