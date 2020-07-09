كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند تشدد خناقها على تطبيقات الهاتف المحمول الأجنبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شددت السلطات في الهند خناقها على تطبيقات الهاتف المحمول الأجنبية، مشيرة إلى تهديد للأمن القومي، حيث حظرت البلاد مؤخرًا 59 تطبيقًا صينيًا بعد المواجهة الحدودية في لداخ.

وقالت مصادر بالجيش الهندي، إنه يتعين على هؤلاء الأفراد العسكريين حذف ما لا يقل عن 89 طلبًا حددتها وزارة الدفاع الهندية من هواتفهم الذكية خلال الأيام الخمسة المقبلة، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

ووفقًا للمصادر، لا تشمل تطبيقات الهاتف المحمول هذه فقط التطبيقات ذات الأصل الصيني، كما كان الحال في الحظر الانتقامي الأسبوع الماضي على 59 تطبيقًا للجوّال - ولكن أيضًا المنصات الأمريكية مثل فيسبوك وانستجرام.

وتتضمن قائمة التطبيق المكونة من صفحة واحدة؛ سناب شات وعددًا من تطبيقات المواعدة مثل؛ تندر وبامبل وكيوبيد وترولي مادلي والعديد من التطبيقات الأخرى مثل؛ زووم وويتشات وتروكولر.

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وقالت مصادر بالجيش: "تم إصدار التوجيه لأنه كانت هناك زيادة هائلة في عدد الأفراد العسكريين الذين يتم استهدافهم عبر الإنترنت من قبل وكالات المخابرات في باكستان والصين"، محذرة من أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.

وقد طُلب من الجيش الهندي البالغ قوامه 1.3 مليون جندي الابتعاد عن منصات وسائل التواصل الاجتماعي لتجنب الوقوع في شرك العسل أو تسريب البيانات الحاسمة استراتيجيًا عن طريق الخطأ.

يأتي قرار حظر استخدام التطبيقات المدرجة في الجيش، والتي اتخذت لحماية الخصوصية والمعلومات السرية، بعد أن حظرت البحرية الهندية استخدام فيسبوك من قبل الأفراد وحظرت حمل الهواتف المحمولة في أحواض السفن وكذلك السفن البحرية.

في مارس من هذا العام، كشف وزير الدفاع الهندي الصغير شريباد نايك، أن الخصوم يستخدمون عملاء، يتظاهرون كنساء، إلى مسؤولي فخاخ العسل في القوات المسلحة الهندية.

وصرح نايك في 11 مارس في مجلس النواب: "يتم تدريب أفراد الخدمة في القوات المسلحة الهندية بانتظام على طريقة عمل عملاء المخابرات الأجنبية. يتم التحقيق في الحالات المبلغ عنها ومعالجتها وفقًا للتعليمات / السياسة الحالية"، بينما اعترف بأن عدة أفراد قد حوصروا في العسل خلال السنوات القليلة الماضية.